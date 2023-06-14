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Female leaders honoured at ARN Women in ICT Awards in 2023
ARN is proud to announce the winners of the Women in ICT Awards (WIICTA) in 2023, honouring female excellence within the technology channel following an industry-defining celebration in Sydney. In total, 230 finalists were honoured from a pool of over 120 organisations and more than 390 nominations. Following an intensive judging process, 23 winners were selected across eight categories, in addition to 11 highly commended acknowledgements.
Credit: ARN
WIICTA Winners 2023
Credit: ARN
Julia Talevski (ARN)
Credit: ARN
Credit: ARN
Credit: ARN
Credit: ARN
Steph Brown (Okta)
Credit: ARN
Insight wins D&I Champion Company (Partner).
Credit: ARN
Insight wins D&I Champion company (partner).
Credit: ARN
Dicker Data wins D&I Champion Company (Distributor/Vendor).
Credit: ARN
Steph Brown (Okta); David Dicker (Dicker Data) and Eleanor Dickinson (ARN).
Credit: ARN
Niamh McPherson (Deloitte) wins D&I Champion Individual (partner).
Credit: ARN
Steph Brown (Okta); Niamh McPherson (Deloitte) and Eleanor Dickinson (ARN).
Credit: ARN
Sally McIntosh (Nextgen Group) wins D&I Champion Individual (Distributor/Vendor)
Credit: ARN
Steph Brown (Okta); Sally McIntosh (Nextgen Group) and Eleanor Dickinson (ARN).
Credit: ARN
Credit: ARN
Dermot McCann (Kaseya)
Credit: ARN
Kerry Argiriou (Blue Connections IT) wins Graduate (Partner)
Credit: ARN
Eleanor Dickinson (ARN); Kerry Argiriou (Blue Connections IT); and Dermot McCann (Kaseya).
Credit: ARN
Bonita Rui (Microsoft) wins Graduate (Vendor).
Credit: ARN
Eleanor Dickinson (ARN); Bonita Rui (Microsoft) and Dermot McCann (Kaseya)
Credit: ARN
Credit: ARN
Eleanor Dickinson (ARN).
Credit: ARN
Rachael Waters (Best Technology Services) wins Innovation (Partner).
Credit: ARN
Julia Talevski (ARN); Rachael Waters (Best Technology Services) and Eleanor Dickinson (ARN).
Credit: ARN
Gabe Marzano (Palo Alto Networks) wins Innovation (Vendor).
Credit: ARN
Julia Talevski (ARN); Gabe Marzano (Palo Alto Networks) and Eleanor Dickinson (ARN).
Credit: ARN
Crystal Ting (Pax8) wins Innovation (Distributor).
Credit: ARN
Julia Talevski (ARN); Crystal Ting (Pax8) and Eleanor Dickinson (ARN).
Credit: ARN
Credit: ARN
Credit: ARN
Erin Williams (Salesforce).
Credit: ARN
Amila Elcic (Sekuro) wins Technical Partner award accepted by Mia Symonds (Sekuro); Erin Williams (Salesforce) and Simon Hopkins (ARN).
Credit: ARN
Jana Dekanovska (CrowdStrike) wins Technical (Vendor/Distributor) award.
Credit: ARN
Erin Williams (Salesforce); Jana Dekanovska (CrowdStrike) and Simon Hopkins (ARN).
Credit: ARN
Credit: ARN
Simon Hopkins (ARN).
Credit: ARN
Hannah Browne (Midnyte City) wins Entrepreneur.
Credit: ARN
Julia Talevski (ARN); Hannah Browne (Midnyte City) and Simon Hopkins (ARN).
Credit: ARN
Credit: ARN
Credit: ARN
Keynote speaker Karin Hawkins (NeuroLeadership Institute)
Credit: ARN
Keynote speaker Karin Hawkins (NeuroLeadership Institute)
Credit: ARN
Keynote speaker Karin Hawkins (NeuroLeadership Institute)
Credit: ARN
Credit: ARN
Credit: ARN
Keynote speaker Karin Hawkins (NeuroLeadership Institute)
Credit: ARN
Keynote speaker Karin Hawkins (NeuroLeadership Institute)
Credit: ARN
Credit: ARN
Kelly Johnson (Arrow)
Credit: ARN
Rhiannon Kenyon (The Missing Link) wins Rising Star (partner - national).
Credit: ARN
Kelly Johnson (Arrow); Rhiannon Kenyon (The Missing Link) and Eleanor Dickinson (ARN).
Credit: ARN
Devi Anggraini (Logicalis) wins Rising Star (partner multinational).
Credit: ARN
Eleanor Dickinson (ARN); Devi Anggraini (Logicalis) and Kelly Johnson (Arrow).
Credit: ARN
Bridget Maritz (HPE) wins Rising Star (Vendor).
Credit: ARN
Kelly Johnson (Arrow); Bridget Maritz (HPE) and Eleanor Dickinson (ARN).
Credit: ARN
Laura-Rose Carbone (Westcon-Comstor) wins Rising Star (Distributor).
Credit: ARN
Kelly Johnson (Arrow); Laura-Rose Carbone (Westcon-Comstor) and Eleanor Dickinson (ARN).
Credit: ARN
Credit: ARN
Credit: ARN
Credit: ARN
Credit: ARN
Emma Harris (Cisco)
Credit: ARN
Renata Di Stefano (blueAPACHE) wins Shining Star (partner national)
Credit: ARN
Emma Harris (Cisco); Renata Di Stefano (blueAPACHE) and Eleanor Dickinson (ARN).
Credit: ARN
Poppy Salerno (Datacom) wins Shining Star (partner multinational)
Credit: ARN
Emma Harris (Cisco); Poppy Salerno (Datacom) and Eleanor Dickinson (ARN).
Credit: ARN
Anne Tran (Palo Alto Networks) wins Shining Star (vendor)
Credit: ARN
Emma Harris (Cisco); Anne Tran (Palo Alto Networks) and Eleanor Dickinson (ARN).
Credit: ARN
Shelly Sharma (Dicker Data) wins Shining Star (Distributor).
Credit: ARN
Emma Harris (Cisco); Shelly Sharma (Dicker Data) and Eleanor Dickinson (ARN).
Credit: ARN
Angela Coronica (Google Cloud)
Credit: ARN
Credit: ARN
Credit: ARN
Tash Macknish (Data#3) wins Achievement (Partner)
Credit: ARN
Angela Coronica (Google Cloud); Tash Macknish (Data#3); and Eleanor Dickinson (ARN).
Credit: ARN
Veronica Kruse (Nextgen Group) wins Achievement (Distributor).
Credit: ARN
Angela Coronica (Google Cloud); Veronica Kruse (Nextgen Group) and Eleanor Dickinson (ARN).
Credit: ARN
Angela Coronica wins Achievement (Vendor).
Credit: ARN
Julia Talevski (ARN); Angela Coronica (Google Cloud) and Eleanor Dickinson (ARN).
Credit: ARN
Julia Talevski (ARN).
Credit: ARN
WIICTA Winners 2023.
Credit: ARN
Credit: ARN
Julia Talevski (ARN) and Susan Searle.
Credit: ARN
Credit: ARN
Credit: ARN
Credit: ARN
Credit: ARN
Credit: ARN
Credit: ARN
Credit: ARN
Tamsin Walker; Kierra DiFloriano; Lucy Dis; Danielle Fanuli; Charlotte Woodward; Julia Talevski; Dennam Belcastro and Eleanor Dickinson (ARN).