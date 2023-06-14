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Female leaders honoured at ARN Women in ICT Awards in 2023

91 Photos Julia Talevski (ARN)

ARN is proud to announce the winners of the Women in ICT Awards (WIICTA) in 2023, honouring female excellence within the technology channel following an industry-defining celebration in Sydney. In total, 230 finalists were honoured from a pool of over 120 organisations and more than 390 nominations. Following an intensive judging process, 23 winners were selected across eight categories, in addition to 11 highly commended acknowledgements.

  • Credit: ARN

    WIICTA Winners 2023

  • Credit: ARN

    Julia Talevski (ARN)

  • Credit: ARN
  • Credit: ARN
  • Credit: ARN
  • Credit: ARN

    Steph Brown (Okta)

  • Credit: ARN

    Insight wins D&I Champion Company (Partner).

  • Credit: ARN

    Insight wins D&I Champion company (partner).

  • Credit: ARN

    Dicker Data wins D&I Champion Company (Distributor/Vendor).

  • Credit: ARN

    Steph Brown (Okta); David Dicker (Dicker Data) and Eleanor Dickinson (ARN).

  • Credit: ARN

    Niamh McPherson (Deloitte) wins D&I Champion Individual (partner).

  • Credit: ARN

    Steph Brown (Okta); Niamh McPherson (Deloitte) and Eleanor Dickinson (ARN).

  • Credit: ARN

    Sally McIntosh (Nextgen Group) wins D&I Champion Individual (Distributor/Vendor)

  • Credit: ARN

    Steph Brown (Okta); Sally McIntosh (Nextgen Group) and Eleanor Dickinson (ARN).

  • Credit: ARN
  • Credit: ARN

    Dermot McCann (Kaseya)

  • Credit: ARN

    Kerry Argiriou (Blue Connections IT) wins Graduate (Partner)

  • Credit: ARN

    Eleanor Dickinson (ARN); Kerry Argiriou (Blue Connections IT); and Dermot McCann (Kaseya).

  • Credit: ARN

    Bonita Rui (Microsoft) wins Graduate (Vendor).

  • Credit: ARN

    Eleanor Dickinson (ARN); Bonita Rui (Microsoft) and Dermot McCann (Kaseya)

  • Credit: ARN
  • Credit: ARN

    Eleanor Dickinson (ARN).

  • Credit: ARN

    Rachael Waters (Best Technology Services) wins Innovation (Partner).

  • Credit: ARN

    Julia Talevski (ARN); Rachael Waters (Best Technology Services) and Eleanor Dickinson (ARN).

  • Credit: ARN

    Gabe Marzano (Palo Alto Networks) wins Innovation (Vendor).

  • Credit: ARN

    Julia Talevski (ARN); Gabe Marzano (Palo Alto Networks) and Eleanor Dickinson (ARN).

  • Credit: ARN

    Crystal Ting (Pax8) wins Innovation (Distributor).

  • Credit: ARN

    Julia Talevski (ARN); Crystal Ting (Pax8) and Eleanor Dickinson (ARN).

  • Credit: ARN
  • Credit: ARN
  • Credit: ARN

    Erin Williams (Salesforce).

  • Credit: ARN

    Amila Elcic (Sekuro) wins Technical Partner award accepted by Mia Symonds (Sekuro); Erin Williams (Salesforce) and Simon Hopkins (ARN).

  • Credit: ARN

    Jana Dekanovska (CrowdStrike) wins Technical (Vendor/Distributor) award.

  • Credit: ARN

    Erin Williams (Salesforce); Jana Dekanovska (CrowdStrike) and Simon Hopkins (ARN).

  • Credit: ARN
  • Credit: ARN

    Simon Hopkins (ARN).

  • Credit: ARN

    Hannah Browne (Midnyte City) wins Entrepreneur.

  • Credit: ARN

    Julia Talevski (ARN); Hannah Browne (Midnyte City) and Simon Hopkins (ARN).

  • Credit: ARN
  • Credit: ARN
  • Credit: ARN

    Keynote speaker Karin Hawkins (NeuroLeadership Institute)

  • Credit: ARN

    Keynote speaker Karin Hawkins (NeuroLeadership Institute)

  • Credit: ARN

    Keynote speaker Karin Hawkins (NeuroLeadership Institute)

  • Credit: ARN
  • Credit: ARN
  • Credit: ARN

    Keynote speaker Karin Hawkins (NeuroLeadership Institute)

  • Credit: ARN

    Keynote speaker Karin Hawkins (NeuroLeadership Institute)

  • Credit: ARN
  • Credit: ARN

    Kelly Johnson (Arrow)

  • Credit: ARN

    Rhiannon Kenyon (The Missing Link) wins Rising Star (partner - national).

  • Credit: ARN

    Kelly Johnson (Arrow); Rhiannon Kenyon (The Missing Link) and Eleanor Dickinson (ARN).

  • Credit: ARN

    Devi Anggraini (Logicalis) wins Rising Star (partner multinational).

  • Credit: ARN

    Eleanor Dickinson (ARN); Devi Anggraini (Logicalis) and Kelly Johnson (Arrow).

  • Credit: ARN

    Bridget Maritz (HPE) wins Rising Star (Vendor).

  • Credit: ARN

    Kelly Johnson (Arrow); Bridget Maritz (HPE) and Eleanor Dickinson (ARN).

  • Credit: ARN

    Laura-Rose Carbone (Westcon-Comstor) wins Rising Star (Distributor).

  • Credit: ARN

    Kelly Johnson (Arrow); Laura-Rose Carbone (Westcon-Comstor) and Eleanor Dickinson (ARN).

  • Credit: ARN
  • Credit: ARN
  • Credit: ARN
  • Credit: ARN
  • Credit: ARN

    Emma Harris (Cisco)

  • Credit: ARN

    Renata Di Stefano (blueAPACHE) wins Shining Star (partner national)

  • Credit: ARN

    Emma Harris (Cisco); Renata Di Stefano (blueAPACHE) and Eleanor Dickinson (ARN).

  • Credit: ARN

    Poppy Salerno (Datacom) wins Shining Star (partner multinational)

  • Credit: ARN

    Emma Harris (Cisco); Poppy Salerno (Datacom) and Eleanor Dickinson (ARN).

  • Credit: ARN

    Anne Tran (Palo Alto Networks) wins Shining Star (vendor)

  • Credit: ARN

    Emma Harris (Cisco); Anne Tran (Palo Alto Networks) and Eleanor Dickinson (ARN).

  • Credit: ARN

    Shelly Sharma (Dicker Data) wins Shining Star (Distributor).

  • Credit: ARN

    Emma Harris (Cisco); Shelly Sharma (Dicker Data) and Eleanor Dickinson (ARN).

  • Credit: ARN

    Angela Coronica (Google Cloud)

  • Credit: ARN
  • Credit: ARN
  • Credit: ARN

    Tash Macknish (Data#3) wins Achievement (Partner)

  • Credit: ARN

    Angela Coronica (Google Cloud); Tash Macknish (Data#3); and Eleanor Dickinson (ARN).

  • Credit: ARN

    Veronica Kruse (Nextgen Group) wins Achievement (Distributor).

  • Credit: ARN

    Angela Coronica (Google Cloud); Veronica Kruse (Nextgen Group) and Eleanor Dickinson (ARN).

  • Credit: ARN

    Angela Coronica wins Achievement (Vendor).

  • Credit: ARN

    Julia Talevski (ARN); Angela Coronica (Google Cloud) and Eleanor Dickinson (ARN).

  • Credit: ARN

    Julia Talevski (ARN).

  • Credit: ARN

    WIICTA Winners 2023.

  • Credit: ARN
  • Credit: ARN

    Julia Talevski (ARN) and Susan Searle.

  • Credit: ARN
  • Credit: ARN
  • Credit: ARN
  • Credit: ARN
  • Credit: ARN
  • Credit: ARN
  • Credit: ARN
  • Credit: ARN

    Tamsin Walker; Kierra DiFloriano; Lucy Dis; Danielle Fanuli; Charlotte Woodward; Julia Talevski; Dennam Belcastro and Eleanor Dickinson (ARN).

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