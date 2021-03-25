Slideshow
Channel leaders reconnect at ARN Influencer Network
Leading executives within the Australian channel united under one roof for the first time in 12 months as ARN launched a market-leading agenda at the inaugural Influencer Network in Sydney. Playing host to more than 150 business leaders – spanning partner, vendor and distributor organisations – the event outlined key initiatives during 2021 and beyond, spanning EDGE 2021, Innovation Awards, Women in ICT Awards (WIICTA) and Emerging Leaders Forum. The launch of Influencer Network marks an evolution of the Judges’ Lunch concept, first introduced to officially kick-start the awards season while outlining core judging requirements. In recognition of an expanded line-up of industry initiatives, Influencer Network now encompasses the entire channel events calendar, continuing ARN’s role as the leading voice of the local ecosystem.
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
Cherry Yumul (ARN)
Credit: ARN / Christine Wong
Cherry Yumul (ARN)
Credit: ARN / Christine Wong
Cherry Yumul (ARN)
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network
Credit: ARN / Christine Wong
Fiona Brown (ARN Hall of Fame)
Credit: ARN / Christine Wong
Fiona Brown (ARN Hall of Fame)
Credit: ARN / Christine Wong
Fiona Brown (ARN Hall of Fame)
Credit: ARN / Christine Wong
Matt Codrington (Lenovo) honouring Rod Lappin
Credit: ARN / Christine Wong
Matt Codrington (Lenovo) honouring Rod Lappin
Credit: ARN / Christine Wong
Matt Codrington (Lenovo) honouring Rod Lappin
Credit: ARN / Christine Wong
Rhody Burton (Google Cloud) honouring Nick Russell
Credit: ARN / Christine Wong
Rhody Burton (Google Cloud) honouring Nick Russell
Credit: ARN / Christine Wong
Rhody Burton (Google Cloud) honouring Nick Russell
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network
Credit: ARN / Christine Wong
Power of Influence Panel: Moheb Moses (Channel Dynamics); Nikita Dhami (DXC); Alison Freeman (IBM) and Dominic O’Hanlon (Rhipe)
Credit: ARN / Christine Wong
Power of Influence Panel: Moheb Moses (Channel Dynamics)
Credit: ARN / Christine Wong
Power of Influence Panel: Nikita Dhami (DXC)
Credit: ARN / Christine Wong
Power of Influence Panel: Alison Freeman (IBM)
Credit: ARN / Christine Wong
Power of Influence Panel: Dominic O’Hanlon (Rhipe)
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network
Credit: ARN / Christine Wong
Power of Influence Panel: Moheb Moses (Channel Dynamics); Nikita Dhami (DXC); Alison Freeman (IBM) and Dominic O’Hanlon (Rhipe)
Credit: ARN / Christine Wong
Power of Influence Panel: Moheb Moses (Channel Dynamics)
Credit: ARN / Christine Wong
Power of Influence Panel: Alison Freeman (IBM) and Dominic O’Hanlon (Rhipe)
Credit: ARN / Christine Wong
Power of Influence Panel: Moheb Moses (Channel Dynamics); Nikita Dhami (DXC); Alison Freeman (IBM) and Dominic O’Hanlon (Rhipe)
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network
Credit: ARN / Christine Wong
James Henderson (ARN)
Credit: ARN / Christine Wong
James Henderson (ARN)
Credit: ARN / Christine Wong
James Henderson (ARN)
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking
Credit: ARN / Christine Wong
ARN Influencer Network - Executive Networking